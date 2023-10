Irineu Nogueira oficializa filiação e torna-se presidente do MDB Itatiaia

Itatiaia – Com a presença de um grande público, na Câmara Municipal de Itatiaia, Irineu Nogueira, prefeito de Itatiaia, oficializou, neste domingo (15), sua filiação ao MDB – Movimento Democrático Brasileiro, tornando-se presidente do partido, no município. A cerimônia contou ainda com homenagens e apresentação e posse da Executiva do partido e dos núcleos Mulher e Afro do MDB.

A oficialização contou com a presença do Presidente do MDB Estadual e Secretário Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, do deputado federal, Gutemberg Reis. O senador Romário Faria, foi representado por Gustavo Lopes e o Presidente do MDB Nacional, Baleia Rossi, também marcou presença, de forma on-line desejando boas vindas a Irineu.

– Temos muito a agradecer por ter o Irineu em nosso partido. Um grande ser humano, grande empresário e que vem lutando nessa cidade para transformar a vida das pessoas. Em pleno domingo, essa casa cheia, com moradores, autoridades municipais, da região, do estado e do país, símbolo de sua credibilidade política. Temos certeza que o MDB vai somar muito para a cidade de Itatiaia. Como extensão, tenham a certeza que Itatiaia tem um gabinete em Brasília, no Estado, na ALERJ, unidos vamos fazer muito mais, trabalhar juntos para buscar mais melhorias para a população – afirmou o Deputado Federal, Gutemberg Reis.

O presidente do MDB Estadual, Washington Reis, destacou que se sente honrado com a chegada de Irineu e que estará ao lado do município para a realização e finalização de projetos importantes.

– Estou muito confiante nesse tempo que ainda falta para completar o mandato do prefeito e a população pode contar com a gente. Sempre trabalhei por Itatiaia independente de questões partidárias e continuarei trabalhando. Trabalhamos pelos municípios, pelo estado e pelo nosso país e fico muito feliz quando um empresário, empreendedor, uma pessoa de sucesso como o Irineu, emprega seu nome para a política. A vida pública é um sacerdócio e o senhor fez isso, presenteando a população de Itatiaia. Estamos muito honrados com esse reforço no nosso time. Tenho certeza que vamos avançar ainda mais em Itatiaia, temos um importante projeto que é a Estrada Parque e que precisa sair do papel. O município é um verdadeiro paraíso, é uma cidade maravilhosa. Todo mundo sabe que essa gestão está fazendo um governo de moral, transparente, de responsabilidade. Importante é que as pessoas de bem estão vendo que, hoje, Irineu é o melhor prefeito da história de Itatiaia – disse Washington Reis.

Em seu discurso, Irineu Nogueira destacou que está confiante com o partido e falou sobre importantes projetos para o município.

– O nosso governo é voltado para pessoas. E por isso não posso deixar de me solidarizar com os moradores que tiveram algum dano após o temporal que atingiu o nosso município. Graças a Deus não tivemos feridos, mas foi muito assustador e foram muitas ocorrências. Parabenizo as equipes da prefeitura que foram incansáveis nos últimos dias para atender as famílias e limpar a cidade. Estou muito confiante com o MDB e tenho certeza de que agora muitas coisas vão avançar e nós vamos mudar a história de Itatiaia. Temos importantes projetos como o nosso sistema de abastecimento de água. O dinheiro veio em 2017 mas foi devolvido, não sabemos o porquê. Foram 20 milhões de reais devolvidos. Agora, nós queremos essa verba para arrumar e resolver de vez o problema da água em Itatiaia a custo zero para a população, pois não vamos cobrar água de ninguém. Outro projeto é o da Estrada Parque, fortalecendo ainda mais o turismo na nossa cidade e beneficiando quem trabalha em Penedo. Temos que retomar a obra da creche do Nova Penedo, que foi paralisada. Todo mundo sabe como pegamos a prefeitura. A casa totalmente desarrumada e seguimos buscando fazer certo, com retidão e beneficiando os servidores.

Irineu falou ainda sobre o plano de cargos e salários.

– Estamos quase finalizando o documento para enviarmos para a Câmara. Em um ano e seis meses vamos entregar esse tão sonhado Plano de Cargos, esperado há décadas. Vamos seguir trabalhando para as pessoas. – finalizou .

Também participaram da cerimônia, moradores, filiados ao MDB, vereadores de Itatiaia e de Resende, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, além de secretários municipais.

Executiva do MDB

Durante o evento, o MDB deu posse à Executiva Municipal. Tomaram posse João Adair Nogueira, Fernanda Barbosa, Elisangela Vasconcellos e Simone Barbosa. Também foram apresentados os representantes dos núcleos, Afro e Mulher.