ITA Airways lança oficialmente novo voo entre Roma e o Rio de Janeiro

Rio – A companhia aérea italiana ITA Airways reuniu nesta terça-feira (19/9) autoridades, operadores e agentes de viagens para o lançamento oficial do mais novo voo da empresa, que vai ligar as cidades de Roma e do Rio de Janeiro a partir de outubro. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve presente à solenidade, que aconteceu no restaurante Maguje, no Jardim Botânico, com vista para os principais pontos turísticos da cidade.

Na ocasião, Tutuca ressaltou a importância da captação de novos voos internacionais para o estado, fortalecendo o turismo, fomentando a economia e ajudando na retomada do protagonismo do Aeroporto RIOgaleão.

– Realizamos um trabalho conjunto e contínuo de promoção do destino Rio tanto doméstico como internacional, pois acreditamos na união de todos para alcançar o melhor para o Rio de Janeiro. Ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre a expectativa do setor nos ajuda a pensar mais em como consolidar o nosso estado como principal destino de turistas do Brasil – ressalta Tutuca.

Com frequência diária, o Airbus 330-900 da Ita Airways partirá às 15h45 do RIOgaleão e chegará às 6h45 a Roma. No sentido contrário, Roma-Rio, o embarque acontecerá 21h50, com chegada prevista para 6h05. A aeronave conta com um total de 291 assentos distribuídos em 30 Business Class, 24 Premium e 237 Econômica (sendo 36 Economy Confort).

Para o diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, Patrick Fehring, a chegada da ITA Airways ao aeroporto coincide com a retomada cada vez mais próxima dos índices pré-pandemia quanto à conectividade – tanto doméstica como internacional – do aeroporto.

– Certamente a ITA contribui com mais um passo importante nesse sentido, inclusive por trazer para o Rio de Janeiro voos diários com cerca de 300 passageiros. O melhor exemplo dessa confiança é mesmo a ITA, a última grande empresa aérea europeia a iniciar sua conexão diária com o RIOgaleão e que passa também a garantir conectividade para todo o país – destaca.

Fehring acredita que até o final de 2023 e início do próximo ano, o RIOgaleão haverá alcançado e talvez superado o movimento de passageiros de 2019, quando praticamente todas as companhias aéreas já terão condições de restabelecer e ou ampliar suas frequências com o Rio de Janeiro.



Atração de novos voos



No quesito ampliação da malha aérea, o Rio de Janeiro coleciona novidades. Além da ITA, a British Airways terá mais dois voos de Londres para o Rio, passando a operar diariamente a rota Londres-Rio-Buenos Aires (patamar pré-pandemia).

Já a TAP terá mais dois voos semanais Rio-Lisboa, chegando à frequência de 12 por semana. O número já é maior do que em 2019 (pré-pandemia). A empresa tem ainda duas frequências semanais para a cidade do Porto. A partir de março de 2024, no verão Europeu, terão mais duas partidas de Lisboa, chegando a um total de 14.

Atualmente, o Rio tem dois voos diários para os EUA: um para Houston, operado pela United Airlines, e um para Miami, operado pela American Airlines. A partir de dezembro, a rota Rio – Miami passará a ter 10 voos semanais. Também em dezembro, a Delta Airlines retoma os voos entre Rio e Atlanta e American Airlines volta a operar a rota Rio – Nova York.