Itatiaia abre inscrições para Conselhos do FUNDEB e de Alimentação Escolar

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 19:30 horas

Itatiaia – A Secretaria de Educação de Itatiaia comunica aos pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino que estão abertas, até o dia 27 de abril, as inscrições para composição dos Conselhos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e para o Conselho de Alimentação Escolar.

O Conselho do Fundeb é formado por um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública e dois representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um será indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Para o Conselho do Fundeb, pais, alunos, professores e servidores podem se inscrever na unidade escolar onde o filho está matriculado ou onde o representante trabalha, nos períodos e horários de funcionamento da escola.

Já as organizações da sociedade civil, devem ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, desenvolver atividades relacionadas à educação em Itatiaia e estar em funcionamento há, no mínimo um ano.

O Conselho de Alimentação Escolar é composto por dois representantes de pais de alunos e dois representantes indicados por entidades civis organizadas.Para se inscrever, pais de alunos devem ir à unidade escolar do seu filho e as organizações da sociedade civil devem apresentar os documentos comprobatórios de funcionamento dentro da cidade. O edital de inscrição foi publicado no Boletim Oficial do município.