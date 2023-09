Itatiaia declara luto por morte do vereador Cristian

Itatiaia – O prefeito de Itatiaia, Irineu Correia, decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador Cristian de Carvalho Soares, ocorrida na tarde desta sexta-feira (15). Cristian cumpria seu quarto mandato na Câmara Municipal.

“Nesse momento de dor nos solidarizamos com os familiares e amigos e desejamos força a todos que o cercavam”, afirmou a prefeitura de Itatiaia em nota oficial. Ele foi encontrado morto em casa nesta sexta (15), por causa ainda não identificada.

O corpo de Cristian foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, no bairro Três Poços. Até o fechamento desta edição, ainda não havia informações sobre o local do velório e nem do enterro.

Cristian era natural de Resende, casado e com um filho. Na eleição de 2020, conquistou o mandato pelo Solidariedade, com 773 votos.

Luto

Além da Prefeitura de Itatiaia, a Câmara Municipal decretou luto de três dias. Em função do luto, não haverá sessão legislativa, embora seja mantido o expediente na Câmara.