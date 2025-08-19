Itatiaia entrega obras de reforma do pronto-socorro do Hospital Municipal

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia entregou as obras de reforma do Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, na última segunda-feira (18). A cerimônia contou com as presenças do senador Flávio Bolsonaro e das autoridades municipais.

O Pronto-Socorro do hospital passou por uma reforma completa com a construção de um segundo banheiro com acessibilidade, reforma dos consultórios médicos, reparos no espaço dos médicos e na sala de triagem, e ampliação da área de espera dos pacientes na recepção.

“A saúde era a matéria que a gente tinha que dar mais atenção, e assim estamos fazendo em 7 meses de governo. O espaço tem que ser de qualidade para atender toda a população. Agradeço a presença do senador Flávio Bolsonaro, pela parceria e por destinar emendas para Itatiaia. Seguiremos trabalhando diariamente para oferecer uma saúde pública de qualidade para toda a população de Itatiaia”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

O espaço também recebeu adequações em toda a estrutura com a construção de uma rampa de entrada garantindo mais acessibilidade, pintura, novo piso, serviços elétricos, entre outras melhorias.

“Agradeço a oportunidade de ser senador do Rio de Janeiro e destinar verbas federais para Itatiaia e para essa unidade de saúde básica, que está muito bonita. Quero pedir a Deus que dê muita força, paciência e muita dedicação para cada funcionário que irá trabalhar no dia a dia no Pronto-Socorro, para que possam atender a população como se tivesse atendendo um filho ou familiar”, disse o senador Flávio Bolsonaro durante a cerimônia de entrega.

Durante a cerimônia foi anunciado que o senador Flávio Bolsonaro já repassou quase R$ 7 milhões em emendas para Itatiaia para aquisições de equipamentos para a saúde e também para a agricultura e obras.