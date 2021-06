Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:59 horas

Itatiaia – Seguindo as recomendações do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Procuradoria do Município está fazendo a revisão de contratos firmados pela Prefeitura e licitações em curso nos últimos meses. Entre os processos prioritários estão a aquisição de insumos para a rede pública de saúde e a compra de medicamentos para atender o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros.

Após revisão da Procuradoria e do Ministério Público, nesta quinta-feira (17), foi publicada no Boletim Oficial do Município (Nº067) a homologação da licitação que objetiva o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades de toda a rede de saúde do município pelo período de 12 (doze) meses. Entre as centenas de produtos que chegarão para reforçar o estoque, estão aparelhos de pressão, ambús, fitas cirúrgicas, sondas, cateteres, drenos, tubos endotraqueais, agulhas, seringas, máscaras, algodão, ataduras, máscaras, luvas, matérias cirúrgicos, etc.

Ainda no mesmo boletim, foi divulgada a data de realização do pregão eletrônico para o registro de preços para aquisição de medicamentos, também pelo período de um ano. O Pregão Eletrônico será realizado às 9h, no dia 30 de junho. São 224 tipos de medicamentos a serem adquiridos. De acordo com o setor de licitação, a previsão é após a licitação, fechar o processo de compras e empenho em 15 dias. O objetivo destas aquisições é completar os estoques e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

– Nossa prioridade, desde o primeiro dia é restabelecer serviços e reforçar o estoque de insumos e medicamentos. Estamos seguindo com os processos, com respaldo da Procuradoria do Município e do Ministério Público, para que tudo seja feito dentro da legalidade – relatou o prefeito interino, Vaninho Rodrigues.

Vaninho baixa decreto sobre horário de fechamento de restaurantes e realização de eventos

Levando em conta a atualização, divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde dia 11 de junho, do Mapa de Risco de COVID-19 do Estado do Rio de Janeiro, que classifica a região que Itatiaia está inserida como de risco baixo de contágio (bandeira amarela), a Prefeitura editou um novo decreto, autorizando a realização, com restrições, de eventos em salões de festas, casas de eventos e estabelecimentos congêneres localizados no Município de Itatiaia.

Para poder funcionar será necessário o cumprimento de diversas medidas sanitárias, como o limite de ocupação em 50% (cinqüenta por cento) das suas respectivas capacidades de lotação, considerando-se apenas o público sentado; organizar filas, quando necessário, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, a fim de serem mantidos os espaçamentos de 1,5 metros entre as pessoas; manter afastamento mínimo de 1,5 metros de distância entre as mesas; disponibilizar álcool em gel para a higiene dos presentes; entre outras medidas de combate à Covid-19 como o uso de máscara.

O decreto também estipula o horário de uma hora da manhã para o encerramento das atividades dos estabelecimentos, em funcionamento em todo o território de Itatiaia, destinados à prestação de serviços de alimentação, como restaurantes, bares, pubs e congêneres. As apresentações de música ao vivo ou eletrônica ficam permitidas até meia noite. A extensão do horário, que atende a uma solicitação do setor de turismo, visa diminuir as aglomerações causadas pelo limite anterior, fixado em 22h.