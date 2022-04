Itatiaia sediará na próxima quarta-feira o Fórum Regional do Turismo Fluminense

Matéria publicada em 22 de abril de 2022, 17:22 horas

Itatiaia- Na próxima quarta-feira (27/04), no período das 9h às 18h, o município de Itatiaia sediará o Fórum Regional do Turismo – edição Agulhas Negras. Uma realização da Setur-RJ (Secretaria de Estado de Turismo e da (TurisRio) (Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro), com o apoio da Prefeitura Municipal.

Durante o evento será discutida a retomada das atividades turísticas e o potencial dos municípios fluminenses. O encontro vai acontecer no Catre Convenções, na Casa da Pedra, localizada na Avenida Casa das Pedras, 646, em Penedo, e reunirá as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada de diversas cidades do interior.

De acordo com o Secretário Estadual de Turismo, Sávio Neves, o evento é uma das iniciativas do programa “Turismo RJ + Perto”, comandado pela Setur-RJ, que busca a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo neste momento de retomada das atividades, alinhadas ao avanço da vacinação, e no pós-pandemia. “Além de palestras e debates, a ação também contará com apresentações culturais e uma área em que os municípios vão apresentar sua gastronomia, artesanato e cultura. Equipes da Setur-RJ/TurisRio estarão à disposição para atender em assuntos relacionados ao Cadastur e ao Programa Estadual de Artesanato, entre outros”, conta..

O Secretário Municipal de Turismo, Denilson Sampaio, afirma que Itatiaia já provou seu potencial na retomada econômica do segmento de hotelaria e hospedagem pós-covid, com ocupação de mais de 80% no feriado da Semana Santa. “Uma das regiões que figurou na pesquisa da ABIH pré-feriado foi Itatiaia, que liderou com 91,20% na taxa de ocupação de hotéis e pousadas e 91,50% no feriado de Tiradentes. Nosso objetivo é isso estruturar cada vez mais o segmento, que gera emprego, renda e atrai investimentos”, diz o secretário.

Denilson explica que este é o 6° Fórum regional do Turismo, organizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Essa edição acontece pela primeira vez na região das agulhas negras, que reúne além de Itatiaia as cidades de Resende, Porto Real e Quatis. A expectativa dos organizadores é de que cerca de mil convidados de todas as regiões e profissionais do setor participem do evento.

– No Fórum teremos palestras e mesas de discussões com assuntos pertinentes ao desenvolvimento do setor turístico da região, com a participação de nomes importantes do setor em todo o Rio de Janeiro. Cada município da região terá um estande para apresentar seus atrativos turísticos, estruturas e roteiros existentes em suas cidades. Também contaremos com a exposição de produtos dos artesãos e produtores na região, valorizando ainda mais as riquezas turísticas, sua gastronomia e artesanato. Teremos um espaço exclusivo para a apresentação de manifestações culturais como música, teatro e dança de artistas locais que colaboram intensamente com o desenvolvimento do turismo – informa Denilson.