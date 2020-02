J. Chagas volta ao PSL de Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 16:37 horas

Barra Mansa – O PSL de Barra Mansa realizou mais uma reunião visando às eleições de outubro na noite desta segunda-feira, dia 17. O encontro aconteceu no Sindicato Rural, no Ano Bom, e contou com cerca de 50 pessoas. Na oportunidade, foi oficializado o retorno de J. Chagas (ex-Avante) e de seu grupo político ao PSL.

J. Chagas foi candidato a prefeito pelo PSL em 2016, ficando na quarta colocação com 6.549 votos. Em 2018, pelo Avante, foi candidato a deputado federal, obtendo 7.241 votos. O político informou que em 2020 não será candidato a prefeito e nem a vereador. “Meu projeto é ajudar o prefeito Rodrigo Drable, o PSL e consequentemente Barra Mansa. Conheço muito bem a integridade dos líderes do partido, Diego, Cássio e o deputado federal Antonio Furtado, e juntos com o grupo que já estava aqui, com o que está chegando, tenho a convicção que vamos fazer um excelente trabalho”, revelou.

O presidente da legenda no município, Diego Raffide, comemorou a chegada dos novos integrantes. “O J. Chagas já tem uma história no partido e o retorno de seu grupo só tem a engrandecer a legenda. Antes de fazermos essa oficialização com nossos pré-candidatos na noite de ontem, nos reunimos com o deputado Antonio Furtado no dia 31 de janeiro que chancelou a chegada deste grupo que tem muito a acrescentar a Barra Mansa”, revelou.

O deputado federal Delegado Antonio Furtado, em vídeo gravado no dia 31 do último mês, comentou sobre essa nova formação no partido. “Agradeço a parceria com o J. Chagas. Sei que ele e seu grupo foram bastante disputados por outros partidos e encaro sua escolha pelo PSL como uma escolha madura e que visa especialmente o bem comum de Barra Mansa”, concluiu.