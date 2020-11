Jackson afirma que vai reabrir Restaurante Popular se ganhar eleição

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 19:26 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Solidariedade, Jackson Emerick, colocou entre suas prioridades a reabertura do Restaurante Popular existente na cidade. “Vou correr atrás de uma solução para reabrir o restaurante no tempo mais curto possível”, afirmou. Ele disse que vai buscar parcerias com os governos estadual e federal, empresas e entidades assistenciais para que o restaurante volte a funcionar logo.

O candidato acredita que redução do poder de compra das famílias por causa da crise econômica que deve se acentuar pós-pandemia é um dos desafios que os prefeitos vão ter de enfrentar em 2021, na avaliação do candidato Jackson Emerick, da coligação ‘Um novo olhar para Barra Mansa’.

Ele diz que, em suas caminhadas pelos bairros da cidade tem percebido que a desigualdade social aumentou por causa da pandemia: “A alta nos preços dos alimentos nos últimos meses e o agravamento da crise econômica com a pandemia fez com que muitas pessoas estejam passando dificuldades sérias, até para comer e comprar alimentos para suas famílias”, lamenta Jackson.

Além de ações sociais, Jackson diz que também vai buscar formar de gerar empregos e renda na cidade para reduzir a desigualdade social: “O poder público tem de ter empatia com o sofrimento da população. Temos de compreender a magnitude do problema e articular medidas urgentes para que a população vulnerável tenha acesso à alimentação adequada e os trabalhadores a empregos”, afirma Jackson. Além da reabertura do Restaurante Popular, uma de suas metas também é ampliar os programas da prefeitura de entrega de cestas básicas para as pessoas carentes, seja em forma de cestas propriamente ditas ou de cartão ou vale-alimentação.

Jackson diz que a área social receberá atenção especial em seu governo. “Eu escolhi um vice que sempre se dedicou ao trabalho na área social, foi presidente do SOS e sabe que nós precisamos cuidar da população, principalmente dos mais carentes da periferia”, afirma ele, se referindo a Alexandre Caneda, candidato a vice-prefeito da coligação. Entre as propostas de seu plano de governo para a área social, Jackson destaca a reestruturação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para melhorar o atendimento e ampliar o número de unidades para 10. Ele também quer criar um Centro Social Agrícola para atender os moradores em situação de rua, gerando trabalho e renda, resgatando a dignidade e promovendo a reinserção na sociedade.

Nesta segunda-feira (02) Jackson realizou caminhada pelos bairros Piteiras e Boa Sorte.