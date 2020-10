Jackson Emerick propõe micro-ônibus para atender bairros da parte alta de Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 18:35 horas

Barra Mansa – A criação de linhas de micro-ônibus para atender os moradores das partes altas de Barra Mansa será uma das prioridades de Jackson Emerick, candidato a prefeito pela coligação ‘Um novo olhar para Barra Mansa’. Jackson disse que, em suas caminhadas pelos bairros, uma das principais queixas que vem ouvindo dos moradores é sobre a falta de transporte nas partes mais altas da cidade.

“É um absurdo ver mães subindo ladeiras íngremes com filhos no colo ou carregando pesadas bolsas de comprar por falta de ônibus. Vamos criar linhas com micro-ônibus ou vans para atender estes locais onde os ônibus maiores não chegam”, disse Jackson. Segundo ele, seu plano de governo prevê a reestruturação do sistema de transporte público de Barra Mansa, com a criação destas linhas.

Durante esta semana o candidato esteve na Cotiara, onde ouviu reclamações sobre a falta de ônibus para atender os moradores da rua da Caixa D’água. ‘Nós não podemos admitir que a população não seja atendida com transporte decente. O gestor público tem de ter sensibilidade para ouvir a população sobre suas necessidades. Nós vamos fazer um governo que atenda estas necessidades”, disse ele.

Na Vila Independência, outro local visitado por Jackson, moradores também se queixaram da falta de ônibus nas partes altas. “Eu vi muitas mães com crianças no colo e carregadas de compras subindo o morro. Quem não quer passar por este sufoco tem de pagar táxi. Uma prefeitura que se preocupa realmente com a população tem de ter um olhar para este problema”, disse Jackson.

Entre as propostas do seu plano de governo para mobilidade urbana está a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que vai contemplar todas as medidas para o setor. “Será um plano construído com a participação de técnicos do setor, mas principalmente ouvindo a população que é a maior interessada no assunto”, afirmou.