Jackson Emerick propõe ponte entre Vista Alegre e Vila Maria

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:31 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Solidariedade, Jackson Emerick, quer construir um novo acesso para o bairro Vista Alegre. Segundo ele, o projeto envolve a construção de uma ponte ligando Vista Alegre à Vila Maria, com acesso à Via Dutra. “Este é um dos principais projetos do meu plano de governo. É uma região onde moram muita gente e que precisa de um segundo acesso para melhorar a mobilidade das pessoas e atrair desenvolvimento”, disse Jackson, que realizou uma caminhada por Vista Alegre na manhã desta quarta-feira (14).

Sempre acompanhado por candidatos a vereador da coligação ‘Um Novo Olhar para Barra Mansa’ Jackson vem intensificando sua presença nas ruas nos últimos dias. Devido às normas sanitárias de prevenção do Covid 19, ele vem limitando o número de pessoas que o acompanha. “Precisamos estar com o eleitor para apresentar nossas propostas, mas temo de ter responsabilidade e evitar aglomerações”, disse o candidato, que também realizou uma carreata na noite desta quarta-feira.

“Estamos intensificando nossas caminhadas para ouvir a população e mostrar as nossas propostas. O eleitor de Barra Mansa é consciente e está atento aos problemas da cidade, e quer mudanças”, disse Jackson. Para ele, para superar os problemas administrativos e políticos que Barra Mansa vem enfrentando nos últimos anos, o próximo prefeito precisará dialogar com todos os setores da sociedade barramansense. “Só com união e diálogo vamos conseguir superar os desafios que teremos pela frente pós-pandemia. Precisamos gerar desenvolvimento econômico e social para que nossos jovens não tenham de deixar Barra Mansa em busca de emprego. Lugar de barramansense é em Barra Mansa”, completou ele.