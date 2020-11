Jackson Emerick quer ampliar conexão entre a Região Leste e o Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 18:37 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito pela coligação “Um novo olhar para Barra Mansa”, Jackson Emerick, afirmou que a Região Leste está desconectada da cidade. Os moradores da região vivem mais em função de Volta Redonda do que de Barra Mansa. Para ele, a região foi abandonada pela gestão municipal, levando os moradores a perderem o vínculo com a cidade.

“A água que abastece a região é de Volta Redonda. Os ônibus para Volta Redonda são melhores do que para Barra Mansa. Até os telefones de parte da região são de Volta Redonda. Nós vamos mudar isso para retomar o vínculo dos moradores da Região Leste com Barra Mansa”, disse Jackson, que participou na manhã desta quinta-feira (5) de um bate-papo nas redes sociais com o candidato a vereador Fabio Rodrigues, o Fabinho, morador da Região Leste.

Segundo Jackson, uma de suas primeiras medidas será criar uma feira livre diversificada na região, com cerca de 200 barracas e variedades de produtos para que os moradores não tenham de ir à feira de Volta Redonda. “Artesãos e produtores da região poderão se inscrever para vender seus produtos na feira”, disse ele.

Outra meta do candidato é construir uma Estação de Tratamento de Água (ETA) para atender a região. “É um absurdo a Região Leste ser abastecida pelo SAE de Volta Redonda. Eu vou buscar recursos do Governo Federal para fazer uma estação para abastecer a região”, afirmou. Ele também quer melhorar o transporte, para facilitar o acesso dos moradores ao Centro de Barra Mansa. “Hoje a maioria compra em Volta Redonda. O comércio de Barra Mansa está perdendo por causa desta desconexão da região com a cidade”, afirmou.

Outra preocupação é com a melhoria da educação. “Barra Mansa perdeu cerca de 10 mil alunos da Região Leste ara Volta Redonda”, afirma Jackson. Para ele, esta desconexão é culpa da Prefeitura de Barra Mansa, que não vem cuidando da Região Leste da forma como a área merece. “Os moradores têm direito de procurar serviços onde são melhores atendidos. Eu vou trabalhar muito para reverter esta situação e fazer o morador da Região Leste voltar a ter orgulho de pertencer a Barra Mansa”, afirma.

Após a live pela manhã, Jackson participou à tarde de uma caminhada pelo bairro Mangueira e à noite vai participar de um debate nas redes sociais promovido pelo Sepe. Na quarta-feira ele fez caminhada e carreata por Vista Alegre.