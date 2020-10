Jackson Emerick visita a Vila Coringa, seu bairro natal

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 20:07 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa Jackson Emerick caminhou nesta terça-feira (13) por vários bairros da cidade, iniciando pela Vila Coringa, local onde ele nasceu. Acompanhado pelo candidato a vice, Alexandre Caneda, Jackson percorreu também a Vila Nova, Santa Isabel, Vila Orlandélia e Ano Bom. “Tenho muito carinho pela Vila Coringa, onde eu nasci e me criei. Devo muito do que sou à Vila Coringa”, disse ele, lembrando que estudou no Colégio Comendador Geraldo Osório.

Devido às normas sanitárias de prevenção do Covid 19, Jackson está caminhando acompanhado de poucas pessoas. “Não podemos fazer aglomeração. Estamos aqui para ouvir a população e mostrar as nossas propostas”, disse ele. Segundo Jackson, a receptividade dos eleitores tem sido boa. “O eleitor ainda está decidindo o seu voto para prefeito. Tenho sido procurado por muita gente querendo se informar sobre o nosso plano de governo”, afirmou.

No bairro Santa Isabel Jackson ouviu queixas de moradores sobre o despejo de esgoto em um córrego. “Este é um exemplo da Barra Mansa que a gente não quer mais”, disse ele, lembrando que a prefeitura já gastou cerca de R$ 40 milhões na construção de duas estações de tratamento de esgotos (ETEs) que não funcionam. “Barra Mansa trata apenas 3% do esgoto doméstico, despejando tudo em nossos córregos e rios. Isso é um descaso ambiental. Meu plano de governo tem a meta de, em quatro anos, tratar 50% do esgoto da cidade”, completou.

À noite, Jackson realizou uma carreata por vários bairros de Barra Mansa, acompanhado de candidatos a vereador.