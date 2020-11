Jackson fala sobre captação de recursos

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 20:09 horas

Barra Mansa – Aumentar a captação de recursos federais para Barra Mansa será uma das prioridades de Jackson Emerick, candidato a prefeito pelo Solidariedade. “Barra Mansa precisa ter uma boa articulação em Brasília para captar recursos de emendas parlamentares e convênios, para obras e projetos importantes para a cidade”, afirma Jackson. Ele diz que vai criar na prefeitura uma equipe técnica especializada na captação de recursos, para correr atrás de dinheiro para realizar obras importantes, como a construção do Hospital Municipal, de 20 novas escolas, da ponte ligando Vista Alegre e Vila Maria à Via Dutra, e do Parque Tecnológico.

Para Jackson, a atual gestão não teve capacidade de articulação e planejamento para atrair recursos para a cidade. “Este ano Barra Mansa só conseguiu empenhar R$ 2 milhões de emendas parlamentares. É muito pouco para o potencial da cidade. Isso é reflexo da falta de diálogo, de articulação política e de planejamento da atual gestão. Nós vamos correr atrás de dinheiro para Barra Mansa nos governos estadual e federal, em organismos internacionais, entidades empresariais e onde houver possibilidade de obter recursos para ajudar Barra Mansa voltar a ter desenvolvimento econômico e social”, disse ele.

Segundo Jackson, um de seus principais aliados em Brasília é o deputado federal Aureo Ribeiro, presidente regional do Solidariedade, que participou na segunda-feira (09) de uma caminhada com ele no bairro Vila Nova. “O deputado Aureo é um grande amigo e aliado politico. Ele conhece os problemas de Barra Mansa e vai nos ajudar a trazer recursos de Brasília para investimentos importantes para a cidade”, afirmou.

“Eu tenho compromisso de trazer investimentos para Barra Mansa, para a saúde, infraestrutura e educação. Eu confio no Jackson, na sua capacidade e honestidade. Ele vai implementar um governo transparente. E nós vamos ajudá-lo em Brasília para tirar do papel obras importantes para Barra Mansa”, afirmou Aureo. Apenas em 2020, o deputado conseguiu empenhar mais de R$ 15 milhões em emendas parlamentares de sua autoria para várias cidades do estado. “Com Jackson na prefeitura Barra Mansa será uma das minhas prioridades para obter recursos federais”, garantiu Aureo.

Nesta reta final da campanha, Jackson vem intensificando sua presença nas redes sociais e nas ruas para conversar com os eleitores. Nesta terça-feira ele realizou uma live pela manhã e logo após fez caminhada no bairro Vista Alegre. Na segunda-feira ele esteve na Vila Nova com o deputado Aureo. “O eleitor de Barra Mansa ainda está decidindo o voto. Muitos estão cansados de ver a nossa cidade passar a vergonha que vem passando nos últimos anos, com denúncias de corrupção, ações do Ministério Público e brigas políticas, e querem mudança. Nós estamos pregando diálogo e união para Barra Mansa renascer e voltar a ocupar o lugar que merece”, disse Jackson.