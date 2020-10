Jackson propõe gestão participativa em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 17:33 horas

Barra Mansa – Incentivar o máximo possível a participação da população na gestão municipal. Esta é uma das principais metas do candidato a prefeito de Barra Mansa Jackson Emerick, da coligação ‘Um novo olhar para Barra Mansa’. “Eu vou dialogar com todos os setores da sociedade de Barra Mansa. Só com diálogo e união vamos fazer a nossa cidade superar a crise administrativa e política que vem enfrentando nos últimos anos”, disse Jackson.

Segundo ele, seu plano de governo possui várias ações para estimular a participação da população na gestão. Uma das propostas é fortalecer os conselhos existentes e estimular a realização de audiências públicas para que a população possa contribuir na definição das políticas prioritárias para o município. Estas audiências, segundo Jackson, serão realizadas em diversas regiões da cidade, para que os moradores locais sejam ouvidos e contribuam na elaboração do planejamento estratégico municipal.

“Desde a pré-campanha eu venho me dedicando a ouvir a população de Barra Mansa sobre suas necessidades e propostas para melhorar a cidade. O gestor público não pode ser arrogante, tem que ser a favor sempre do diálogo”, disse Jackson. Nesta quarta-feira ele esteve no bairro Colônia Santo Antônio realizando caminhada com o candidato a vice Alexandre Caneda e candidatos a vereador da coligação.

Além do estímulo à participação popular na gestão, Jackson também quer aumentar a transparência e as ações de controle das contas da prefeitura, para evitar corrupção. “Vamos reestruturar a Controladoria Geral do Município para aumentar o controle sobre as ações dos órgãos municipais e evitar deslizes. Vamos fortalecer os laços da Controladoria com outros órgãos de controle como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado”, disse Jackson.