Jari assume novamente cadeira de deputado estadual

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 16:54 horas

Vereador vai ocupar cargo até o fim do ano na qualidade de suplente de Renan Ferreirinha e assume como titular no ano que vem

Volta Redonda – O vereador Jari (PSB) vai assumir novamente a cadeira de deputado estadual. O titular do cargo, Renan Ferreirinha, vai retornar à secretaria de Educação do município do Rio, que havia deixado para tentar a eleição para a Câmara dos Deputados, em abril. Renan ficou como suplente, mas Jari conseguiu a cadeira efetiva pelo PSB e tomará posse do mandato no ano que vem.

A cadeira de Jari na Câmara Municipal de Volta Redonda deve ser ocupada por Raone, seu suplente, até o fim da atual legislatura, em 2024.

Ele afirmou, em entrevista anterior ao DIÁRIO DO VALE, que uma das certezas com relação ao seu futuro mandato é que haverá a continuação de seu projeto “Deputado na sua cidade”, que ele colocou em prática nos 100 dias em que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, entre janeiro e abril deste ano. A atividade é uma evolução do “Vereador no seu bairro”, que marcou os mandatos dele na Câmara Municipal de Volta Redonda.

– O “Vereador na sua cidade” vai voltar, é claro. É a melhor forma de atuar em prol da população, ouvindo suas demandas. Meu mandato foi e sempre será popular – disse.

Jari assumiu pela primeira vez como deputado estadual no dia 21 de dezembro do ano passado. A convocação aconteceu por conta do resultado das eleições de 2018, quando Jari ficou como segundo suplente.

A primeira oportunidade chegou após o deputado Renan Ferreirinha assumir vaga como secretário municipal de Educação da capital carioca e o primeiro suplente do partido, Rubens Bomtempo, ganhar na Justiça o direito de exercer o mandato como prefeito de Petrópolis para que foi eleito em 2020. Agora, com Bomtempo na Prefeitura de Petrópolis e Ferrerinha de volta à secretaria de Educação na Capital, o vereador voltarredondense encerra esta legislatura na Alerj na qualidade de suplente em exercício e assume como titular na próxima.