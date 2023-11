Jari cobra conclusão da obra da BR-393 com a Radial Leste em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) enviou, nesta semana, ofício à Unidade Regional do Rio de Janeiro da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) solicitando intervenção junto à concessionária K-Infra Rodovia do Aço S/A para que dê continuidade à obra no trevo da BR-393 com a Radial Leste, no centro de Volta Redonda.

A obra, iniciada no último dia 11 de setembro, interditou o acesso à BR 393, dificultando a entrada e saída da rodovia, sendo que a intervenção na passagem subterrânea para execução da obra vem causando transtornos no trânsito de veículos na cidade. A informação passada pela concessionária quando começou à obra é a de recuperação de elementos de drenagem e de um processo erosivo na BR-393, no trecho de interseção com a Radial Leste, no Bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

“A obra encontra-se praticamente paralisada e a passagem subterrânea continua fechada para o tráfego de veículos, causando grande transtorno para a população. O trecho interditado é muito movimentado e tem bairros muito populosos no entorno, como o Água Limpa”, disse o deputado.