Jari cobra informações e fiscalização sobre poluição causada pela CSN

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 17:57 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou requerimento do vereador Jari de Oliveira (PSB), cobrando informações sobre as medidas de fiscalização adotadas por estes órgãos para minimizar a poluição causada pela CSN em Volta Redonda. Os órgãos notificados são o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS).

“A população de Volta Redonda sofre diariamente com a poluição provocada pela CSN, com a poluição sonora causada pelos equipamentos em operação e precisamos que órgãos responsáveis fiscalizem com maior vigor a siderúrgica, pois quem sofre com isso são os moradores dos bairros próximos a empresa”, afirmou Jari. Não é a primeira vez que o parlamentar usa a tribuna da Câmara para apontar que medidas devem ser tomadas pelos órgãos competentes a respeito do assunto.

Na última segunda-feira, dia 6, Jari voltou a falar sobre o tema após evento que levou uma nuvem de poeira à Vila Santa Cecília, no fim de semana. Além disso, reforçou que providências devem ser tomadas quanto ao pátio de escória, instalado no bairro Brasilândia. “No mandato passado, atuei na Comissão Ambiental da Casa e denunciamos ao Ministério Público o pátio de escória. Houve um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), mas nada mudou e a montanha está cada vez maior”, falou.

O vereador Jari espera que, com o envio do documento, tanto o Inea quanto a SEAS intensifiquem as fiscalizações à empresa e que os níveis de poluição diminuam. “Sei da importância da CSN para nossa cidade, mas precisamos olhar além e empresa precisa de pensar nas pessoas e não apenas no lucro”, concluiu Jari.