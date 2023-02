Jari conversa com a população no bairro Niterói nesta segunda - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 19:34 horas

Parlamentar fará a primeira edição de 2023 do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) atenderá a população no bairro Niterói nesta segunda-feira, dia 06. O parlamentar estará atendendo moradores na Praça Aprígio Cravo, no bairro Niterói, em Volta Redonda, das 8h ao meio-dia, para conversar com moradores, na primeira edição de 2023 do projeto “Deputado na Sua Cidade”. A agenda de fevereiro e março já está fechada e inclui visitas aos municípios de Piraí, Valença, Barra Mansa e Porto Real, além de mais dois bairros de Volta Redonda. O projeto é realizado sempre às segundas-feiras, pela manhã.

– Com o “Deputado na Sua Cidade” consigo garantir e ampliar a participação popular na política, que é a principal marca dos meus mandatos no legislativo. A frase, que já virou meu bordão é: estando perto do povo a chance de acertar é maior. E é com esse lema que vou atuar na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), sempre agindo pelo bem-estar da população, que me escolheu como seu representante no Estado – afirmou Jari.

Em fevereiro e março, a tenda do projeto vai estar na Praça de Santana, em Piraí, no dia 13; e no dia 27 os moradores de Valença recebem o projeto na Rua dos Mineiros, esquina com a Avenida Nilo Peçanha. Em março estão previstas edições nos bairros Santa Cruz e Laranjal, em Volta Redonda, além de visitas à região Leste de Barra Mansa e ao município de Porto Real.

O projeto

O “Deputado na Sua Cidade” é uma versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, lançado por Jari em 2013 quando assumiu o primeiro dos três mandatos como vereador de Volta Redonda. Como deputado estadual, o parlamentar pretende levar o projeto para todos os municípios Estado, começando pelo Sul Fluminense.

Entre 2021 e 2022, o parlamentar esteve em 12 cidades da região com “Deputado na Sua Cidade” e ainda realizou 14 edições em bairros de Volta Redonda. “Em 2023, seguirei percorrendo as cidades, conversando com as pessoas para entender suas necessidades, colocar o mandato à disposição da população e ajudar propondo ações que melhorem a qualidade de vida delas”, reforçou Jari.