Jari conversa sobre vacinas com secretária de Saúde de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 16:31 horas

Volta Redonda – O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Volta Redonda, Jari Simão, acompanhado pelos outros integrantes do colegiado, Sidney Dinho e Paulo Conrado, reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 26, com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. A pauta principal foi a estratégia de vacinação contra Covid-19 adotada em Volta Redonda.

O vereador disse estar preocupado com validade da vacina CoronaVac para quem tomou a primeira dose e não conseguiu receber a segunda aplicação no prazo de 28 dias, mas recebeu da secretária a informação de que a vacina não perde a validade, mesmo para quem tomou a primeira dose há mais de 28 dias. Segundo Jari, Maria da Conceição ressaltou que o município trabalha para cumprir o prazo indicado pelo fabricante.

Ela ainda afirmou a Jari que, a partir de agora, as segundas doses serão reservadas para quem tomou a primeira. Falou ainda que os autistas e pessoas com síndrome de Down serão os próximos públicos alvo da vacinação. E também se comprometeu em adotar uma estratégia de vacinação democrática, com atendimento atendimento no sistema drive thru e nas unidades.

A questão da falta de médicos e a dificuldade de contratação pela prefeitura também foi abordada. A ideia da prefeitura, segundo a informação da secretária a Jari, é criar uma fundação para contratação de médicos para a Rede Municipal da Saúde, além da adesão ao programa Mais Médicos.

Quanto às cirurgias eletivas, interrompidas pelo agravamento da pandemia da Covid-19, a prefeitura tenta parceria com instituições privadas para a retomada do serviço.

O atendimento domiciliar também esteve na pauta. Jari elogiou o serviço do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), mas deseja que ele seja ampliado. A secretária se comprometeu a remanejar os profissionais de fisioterapia do município para tentar oferecer o serviço em casa.

– Acreditamos que, com diálogo, vamos conseguir melhorias para a saúde pública em Volta Redonda. Nos colocamos à disposição para colaborar com a secretária no que for preciso – concluiu Jari.