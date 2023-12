Jari conversará com moradores de VR no Aterrado nesta segunda (18)

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) vai conversar com a população nesta segunda-feira (18), no bairro Aterrado, em Volta Redonda, próximo à Justiça Federal. O encontro faz parte do projeto “Deputado na sua cidade”.

O projeto está completando dez anos. Jari o iniciou com o nome de “Vereador no seu bairro”, quando era integrante da Câmara Municipal de Volta Redonda.