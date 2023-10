Jari fiscaliza trabalho do IML em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços, para conhecer o trabalho dos profissionais que lá atuam e buscar atendimento mais humanizado para a população. O deputado foi recebido pelo coordenador Regional do Posto de Polícia Técnica Científica de Volta Redonda, Ricardo Barcelos, no final da última semana.

“Como representante da população, recebo denúncias sobre dificuldades na hora de enterrar o corpo de seu ente querido. Por isso, fui ver de perto as condições de trabalho dos funcionários do IML e entender o que pode ser feito para garantir melhor acolhimento a quem precisa do serviço. Fui muito bem recebido pelo coordenador Ricardo Barcelos, que me apresentou todo o lugar e mostrou alguns pontos onde o serviço pode ser agilizado”, disse Jari, reforçando que no momento da perda de um parente ou amigo a pessoa já está fragilizada, então é necessário diminuir a burocracia para diminuir a dor.

Durante a conversa com o coordenador do posto, foram abordadas a Lei 6015/73, que permite o sepultamento sem o registro de óbito no cartório, que pode estar fechado no momento do falecimento, em casos excepcionais, de distância e outros motivos relevantes. E ainda a possibilidade do IML emitir um laudo de identificação por necropapiloscopia em caso de falta de documento do falecido, desde que o morto tenha identidade no Estado do Rio de Janeiro. Ações que podem agilizar a liberação do corpo para o sepultamento e devem ser divulgadas para os usuários.

Ricardo Barcelos agradeceu a visita e afirmou que Jari foi o primeiro deputado a ir, pessoalmente, conhecer o trabalho no IML. “Ele sentou conosco, quis saber sobre as nossas dificuldades e se colocou à disposição para ajudar no que fosse possível. Eu já tinha vontade de conhecê-lo desde quando ele era vereador de Volta Redonda e, agora, sei que vamos estreitar os laços em prol da população”, afirmou o coordenador, lembrando que atender cada vez melhor aos usuários é um objetivo comum entre os dois.