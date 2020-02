Jari inicia edições 2020 do Vereador no Bairro

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 22:46 horas

Volta Redonda – O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB) inicia nesta segunda-feira, 03, as edições 2020 do projeto Vereador no Bairro. Este é o oitavo ano do projeto, lançado em 2013 pelo vereador, e os primeiros beneficiados serão os moradores do Aterrado, além das pessoas que trabalham no bairro. A tenda base do projeto será montada na esquina da Avenida 17 de Julho com a Rua Luiz Alves Pereira.

O vereador no Bairro segue com duas visitas semanais em bairros diferentes de Volta Redonda. Na quarta-feira, dia 05, Jari estará com sua equipe na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco.

Na segunda semana do mês de fevereiro, o projeto chega à Vila Santa Cecília, no Largo 9 de Abril, no dia 10, e no bairro Niterói, na Praça Aprígio Cravo. Ainda estão programadas visitas no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Colégio Estadual Guanabara, no dia 17; e no Jardim Paraíba, na Praça Motorista José de Araújo, dia 19.

O objetivo é conversar com a população e conhecer as prioridades de cada comunidade pela visão do morador. Além disso, o projeto permite que as pessoas apontem como está o serviço público de maneira geral.

“As visitas aos bairros me colocam em contato direto com a população. No ambiente em que elas estão à vontade para falar, fora do gabinete. Por isso, o projeto é um dos instrumentos que me ajudam a conhecer as necessidades de cada comunidade para estar realmente ao lado da população de Volta Redonda”, afirmou Jari, que ainda mantém contato com a população pelas redes sociais.