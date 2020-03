Jari interrompe projeto Vereador no Bairro devido à pandemia de coronavírus

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 13:46 horas

Em 2020, foram realizadas onze visitas a diferentes bairros de Volta Redonda

O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB), vai interromper as edições 2020 do Vereador no Bairro, a princípio, por quinze dias, por conta da pandemia de coronavírus. Até agora foram realizadas onze visitas aos bairro do município neste ano. Lançado em 2013 pelo vereador, o projeto que prevê visitas a dois bairros diferentes de Volta Redonda por semana.

O objetivo do Vereador no Bairro é dar voz à população e conhecer as prioridades de cada comunidade pela visão do morador. Com o projeto, é possível fazer uma avaliação do serviço público de maneira geral. Além disso, durante a conversa na comunidade, Jari pode explicar o verdadeiro papel do vereador.

“O Vereador no Bairro me coloca em contato direto com a população que represento no legislativo. E garantir a participação popular no meu mandato é uma prioridade. Mas precisamos seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de não promover aglomeração de pessoas e só sair de casa em caso de necessidade”, explicou Jari.

Neste período, o contato direto com a população de Volta Redonda será mantido pelas redes sociais. “Assim que possível, volto com as visitas aos bairros. A conversa olho no olho, no ambiente em que elas estão à vontade para falar, fora do gabinete, é sempre importante”, afirmou Jari.