Jari leva ‘Deputado na sua Cidade’ para Barra do Piraí e Quatis

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 10:56 horas

Sul Fluminense – Barra do Piraí e Quatis serão os próximos municípios a receberem o projeto “Deputado na sua Cidade”, lançado no final do ano passado pelo deputado estadual Jari de Oliveira (PSB). As duas edições acontecem na próxima semana. Barra do Piraí sedia o projeto na segunda-feira, dia 10, e a visita em Quatis será no dia 14, sempre das 8h às 12h.

Em Barra do Piraí, a tenda do deputado será instalada na Praça Nilo Peçanha, no Centro. Jari e sua equipe vão conversar com os moradores, no principal centro comercial do município, para conhecer as demandas, principalmente, ligadas à educação no ensino médio e à segurança pública, que são dever do estado.

Antecipando o encontro com a população, Jari estará com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, na tarde desta sexta-feira, dia 07. Como deputado estadual, Jari assumiu o compromisso de visitar os prefeitos e prefeitas da região. Ele já esteve com os chefes do poder executivo de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

“Na Alerj, vou trabalhar pelo Sul Fluminense e o Médio Paraíba e desenvolver ações que promovam o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e melhorias nos serviços de saúde destes municípios”, disse Jari, colocando o mandato à disposição.

Ainda na próxima semana, o deputado vai conversar com o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, na quarta-feira, dia 12, e na sexta, dia 14, leva o “Deputado na sua Cidade” para a Praça Teixeira Brandão, no centro da cidade.