Jari pede ao Inea informações sobre vazamento de chorume no CTR de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 11:43 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Jari Oliveira protocolou um ofício a ser encaminhado para o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) solicitando informações urgentes sobre o vazamento de chorume no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Barra Mansa, que atingiu o córrego Antinha.

Jari, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), disse que o córrego Antinha passa ao lado do CTR e desemboca no Rio Bocaina, chegando ao Rio Bananal, um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. “Não é a primeira vez que isso acontece, e demonstra o descaso da empresa com nossas águas”, explicou o parlamentar. “O chorume é um líquido altamente tóxico, contamina a água, mata os peixes e é um risco ao Paraíba, responsável pelo abastecimento de água no Sul Fluminense”, pontuou.

Ele afirmou ainda que o ofício a ser encaminhado ao Inea solicita informações detalhadas sobre o incidente; cópia do auto de infração administrativa ou, se o CTR ainda não foi autuado, que o órgão tome as providências necessárias para garantir que este tipo de acidente não volte a ocorrer.

Escória

Outra preocupação de Jari é o Pátio de Escórias da CSN/Hasco, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O assunto foi tema de conversa entre o parlamentar e o presidente do Inea, Philipe Campello, no início da semana. Eles trataram do novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), discutido com as empresas e o Ministério Público. “Esse é um assunto de muita importância para nós, uma luta que tenho desde quando fui vereador de Volta Redonda. E como presidente da Comissão de Saneamento na Alerj, seguirei lutando pela redução de impactos ambientais para toda a região”, afirmou o parlamentar.