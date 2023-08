Jari presidirá audiência pública aprovada na Alerj sobre poluição em Volta Redonda

Volta Redonda – Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), o deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) participou de reunião da Comissão de Meio Ambiente da Casa, presidida pelo deputado Jorge Felippe Neto, nesta quarta-feira (23), quando ficou definida realização de audiência pública sobre a poluição em Volta Redonda.

Embora as datas ainda não tenham sido confirmadas, após conversa com o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Vereador Paulo Conrado, Jari indicou que a audiência pública visando discutir e buscar soluções para a poluição causada pela CSN ocorrerá na casa legislativa em uma sexta-feira do mês de setembro a ser confirmada.

Segundo Jari, a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) possui importância econômica e na geração de empregos na região, mas também afirmou que a empresa deve ter responsabilidade com o meio ambiente e com a saúde da população.

“Junto com o deputado estadual Carlos Minc, fiz Projeto de Lei que determina a inclusão do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, possibilitando a retomada do monitoramento do pó emitido pela CSN”, lembrou Jari, que também pediu ao INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente) informações sobre o cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assinados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).