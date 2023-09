Jari recebe o Monsenhor Alércio de Carvalho na Alerj

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) recebeu, na manhã desta terça-feira, dia 19, o monsenhor Alércio de Carvalho, que é vigário-geral da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda. A pauta do encontro incluiu assuntos de interesse da população do Sul Fluminense, como a preservação do Rio Paraíba do Sul e a importância de ações voltadas para a defesa da vida.

“É uma honra receber aqui na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) o monsenhor Alércio. E muito importante tê-lo como aliado em lutas importantes pela nossa população, já que é uma pessoa atuante na causa social e preocupada com o meio ambiente, duas das prioridades do nosso mandato”, falou Jari.

O deputado entregou cópia de todos os projetos de sua autoria em tramitação na Alerj, dando ênfase ao que determina que os valores das multas aplicadas pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) na região da bacia do Rio Paraíba do Sul terão que ser revertidas para projetos de recuperação e conservação do próprio rio. “Água é vida e precisamos cuidar”, afirmou Jari.

Ainda sobre a preservação do meio ambiente e da saúde da população, o deputado lembrou da audiência pública para tratar da poluição do ar em Volta Redonda, mais precisamente, sobre o “pó preto” emitido pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). O evento, da Comissão de Meio Ambiente em parceria com a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, da qual Jari é presidente, será na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, às 19h do próximo dia 29 de setembro (sexta-feira).

“É muito importante que toda população, que sofre diariamente com o problema, venha participar da audiência pública”, falou o deputado.

Outro destaque durante a conversa com o monsenhor Alércio foi a criação do “Diploma Dom Waldyr Calheiros”, no ano do seu centenário, a ser entregue a cada um que esteve ombro a ombro na caminhada com o Bispo, conhecido pelo engajamento nas lutas sociais. “A entrega da honraria está prevista para o próximo dia 20 de outubro, dia em que Dom Waldyr foi nomeado na Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda”, avisou Jari.

O monsenhor Alércio agradeceu a recepção, pontuou a importância de um olhar permanente para os mais necessitados e, antes de se despedir, abençoou o gabinete.