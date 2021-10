Jari requer pagamento de abono do Fundeb para todos os profissionais de educação

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 14:20 horas

Volta Redonda – Os vereadores de Volta Redonda aprovaram requerimento do vereador Jari (PSB) para que o abono do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica) seja feito para todos os profissionais de educação no município. Segundo o Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação), em Volta Redonda apenas os professores e os profissionais que ofereciam suporte pedagógico direto ao exercício da docência recebem o benefício.

— Reconheço a importância de todos os profissionais da educação, por isso, fiz requerimento a ser encaminhado ao prefeito Neto, sugerindo que estenda o repasse da verba do Novo Fundeb para todos os servidores da Educação — disse o vereador em suas redes sociais.

Em nota, o Sepe explicou que “O abono é uma forma de pagamento utilizada quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais da educação básica não alcança o mínimo exigido pela Lei do Fundeb. Deve ser provisório e excepcional, porque as sobras indicam que os planos de carreira não estão sendo corretamente cumpridos, como é o caso no Município de Volta Redonda”.

Ainda de acordo com o Sepe, os critérios para concessão do abono têm que ser definidos pelas normas municipais, e a lei atual do município segue o estabelecido no artigo 22 da lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentava o Fundeb e definia como destinatários de verbas oriundas do Fundo tão somente os profissionais do magistério.

Entretanto, ainda de acordo com o Sepe, a lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, revogou a lei Nº 11.494 e ampliou o conceito da norma anterior para abranger todos os profissionais de educação.

“A nosso ver, decisão administrativa que excluísse do abono parte dos profissionais de educação, limitando-se ao magistério, não só seria injusta, mas feriria a isonomia e contrariaria o espírito da nova Lei, que representou um grande avanço, conquistado pela luta dos profissionais de educação e suas entidades de classe.De todo modo, trata-se de uma decisão eminentemente política, que, a princípio, deve se materializar na forma de projeto de lei apresentado pelo Prefeito, a ser votado pela Câmara Municipal. Assim, ao menos em uma análise meramente teórica, imune ao controle judicial”, encerra a nota do Sepe.