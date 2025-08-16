Jari solicita descentralização do serviço de emissão de documentos em VR

Volta Redonda – A descentralização do serviço de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Identidade Civil pelo Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) em Volta Redonda foi solicitada pelo deputado estadual Jari Oliveira através de Indicação protocolada na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) na última semana. Ofício encaminhado à presidência do órgão pede adoção de medidas urgentes para implantação de novos postos de atendimento no município.

Jari afirmou que a grande demanda por Habilitação e Identidade e a localização do único ponto de atendimento do Detran-RJ em Volta Redonda, dificulta o acesso da população a esses documentos fundamentais.

“O posto do Detran funciona em um shopping center da cidade, em local de difícil acesso e com cobrança de estacionamento aos usuários”, disse.

O deputado visitou o posto do Detran no Park Sul nesta sexta-feira (15), para conversar com os usuários.

“A gente constatou que muitas pessoas sofrem para conseguir chegar ao local através do transporte público, tendo que pegar muitas vezes dois ônibus para ir e dois para voltar. É fora de mão realmente. O Detran precisa adotar medidas para facilitar a vida da população”, acrescentou o parlamentar.

Jari sugeriu na Indicação Legislativa a implantação de três novos postos em Volta Redonda.

“Por conta do número de habitantes, pedimos que esse importante serviço público seja ofertado na região dos bairros Retiro e Santo Agostinho, além da reativação do antigo posto do Detran, no Centro, por conta da facilidade de acesso para moradores de todo o município”, explicou.

