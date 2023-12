Jari solicita pagamento do Piso da Enfermagem a todos os profissionais do Hospital Regional

Rio – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) na manhã desta terça-feira (12) para entregar um ofício à subsecretária da pasta, Rachel Rivello, solicitando o cumprimento do pagamento proporcional do Piso Nacional da Enfermagem aos profissionais da categoria que atuam como plantonistas em regime de 24h por 120h no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

“Após algumas reclamações que chegaram até nós, fomos pessoalmente ao hospital, na tarde dessa segunda-feira (11) verificar a situação. Em conversa com a direção da unidade, constatamos que somente os profissionais diaristas estão recebendo o piso”, afirmou Jari, ressaltando que continuará a insistir até que todos os profissionais da Enfermagem recebam os seus direitos.

“Para cobrar que as determinações federais sejam cumpridas no Hospital Regional, estive na Secretaria de Saúde. Durante a reunião com a subsecretária Rachel Rivello, tratamos sobre a importância do diálogo entre a SES-RJ e a OS Ideas (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde), que atua no hospital, para garantir o pagamento justo e de direito aos plantonistas contratados pela OS”, reforçou o deputado, contando que a subsecretária se comprometeu a fazer uma avaliação do que está havendo na instituição, especificamente com os plantonistas que não receberam o piso.