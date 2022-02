Jari traz Alessandro Molon para fazer palestra em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 17:03 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) vai trazer a Volta Redonda o deputado federal Alessando Molon (PSB) para fazer uma palestra sobre o tema “Rio de Janeiro e o Brasil, desafios de 2022”, na próxima sexta-feira (04), às 19 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda. Molon visita Volta Redonda na condição de pré-candidato a senador, enquanto Jari é pré-candidato a deputado estadual nas eleições gerais de outubro.

Na Alerj

Jari participou de sessão solene de retorno às atividades legislativas da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e, em seguida, da primeira sessão ordinária da Casa, realizada de forma remota, na tarde de terça-feira, dia 1º. Durante seu discurso, Jari reafirmou que a participação popular é marca de seu mandato. “Em menos de um mês como deputado, realizei dez edições do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, uma versão ampliada para municípios do Sul Fluminense e Médio Paraíba de projeto que implantei em Volta Redonda, em 2013, onde converso com moradores para ouvir suas demandas e sugestões”, contou o deputado.

Jari aproveitou a oportunidade para dividir com os colegas parlamentares suas primeiras ações como deputado estadual, sempre em prol da população.

Em sua primeira sessão na Alerj, reunião extraordinária convocada pelo presidente da Casa, em cinco de janeiro próximo, Jari se posicionou a favor dos militares do Estado do Rio. Votando a favor da manutenção do sistema de proteção destes profissionais que atuam pela nossa segurança. Na mesma ocasião, reforçou a característica de incentivar a participação popular, apresentando projeto que regulamenta a realização de audiências públicas no âmbito estadual. “Estas reuniões abertas à comunidade não poderão ser realizadas nas segundas e sextas-feiras com feriados nas quintas e sextas e também em vésperas de Carnaval, Natal e Réveillon”, disse.

Durante o primeiro mês como deputado estadual, Jari ainda pediu ao governo do estado melhorias para o Hospital Regional Zilda Arns, que fica em Volta Redonda; solicitou ao DER (Departamento de Estadas de Rodagem) o recapeamento asfáltico em trecho da RJ-141, que liga Barra do Piraí a Piraí, e também da RJ-155, principal ligação entre o Sul Fluminense e a Costa Verde.