Jari visita hospital municipal em Porto Real e conversa com prefeito

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 16:25 horas

Durante encontro, na tarde de segunda, dia 17, foi agendada edição do ‘Deputado na sua Cidade’ para a próxima segunda-feira, dia 24

Porto Real – O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve em Porto Real para conversar com o prefeito Alexandre Serfiotis na tarde desta segunda-feira, dia 17. No mesmo dia, o parlamentar visitou o Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, onde foi recebido pelo diretor Hospitalar da unidade, Fábio da Silva. Jari conheceu as instalações do hospital e se comprometeu a tentar buscar recursos para ampliar o atendimento.

No gabinete do prefeito de Porto Real, Jari parabenizou a atuação de Alexandre Serfiotis à frente do executivo municipal e colocou o mandato de deputado estadual à disposição da cidade, sempre com foco no crescimento conjunto de toda região Sul Fluminense e Médio Paraíba. “Agora, após a conversa com o prefeito, retorno a Porto Real na próxima segunda-feira, dia 24, para ouvir a demanda da população com o projeto ‘Deputado na sua Cidade’. A tenda será montada na calçada da Avenida B, perto da rotatória, no bairro Freitas Soares, das 8h às 12h”, avisou Jari.

O prefeito Serfiotis agradeceu a visita de Jari e a disposição em ajudar os municípios da região. “Sempre admirei seu trabalho como vereador de Volta Redonda e, tenho certeza, que como deputado estadual vai ampliar suas fronteiras, trazendo investimentos, recursos e principalmente obras de infraestrutura, que geram empregos e mudam as cidades. Obrigado por abrir esta parceria que vai permitir que eu possa trabalhar ainda mais por Porto Real”, disse.

Para quarta-feira, dia 19, o deputado Jari tem mais duas visitas agendadas a cidades do sul do Estado do Rio. O parlamentar vai conversar com os prefeitos de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, e de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho.