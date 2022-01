Jari visita Pinheiral e conversa com Ednardo

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 17:32 horas

Pinheiral – No primeiro dia útil de 2022, a agenda do deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) incluiu a terceira edição do projeto “Deputado na sua Cidade”, desta vez no município de Pinheiral, e uma conversa com o prefeito da cidade, Ednardo Barbosa. Jari esteve no bairro São Jorge e ouviu as demandas da população e depois encontrou com o prefeito da cidade.

“Manter o diálogo com a população por meio do ‘Deputado na sua Cidade’, além de visitar outros prefeitos e prefeitas da nossa região, são compromissos que assumi como deputado estadual. Na Alerj, vou trabalhar pelo Sul Fluminense e o Médio Paraíba com foco no desenvolvimento, no emprego e na saúde”, afirmou Jari.

Pinheiral recebeu a terceira edição do “Deputado na sua Cidade” e o primeiro fora dos limites de Volta Redonda. Nas duas últimas semanas de 2021, o deputado Jari conversou com moradores na Vila Santa Cecília e no Retiro. Na conversa com os moradores, Jari escuta as demandas da população a respeito de pautas estaduais como Educação e Segurança Pública e ainda explica o papel do deputado estadual.

Morador do bairro Ipê, Cláudio de Barros, de 59 anos, é aposentado e fez questão de conhecer o projeto do deputado Jari. “Já conheço o Jari há muito tempo e fiz questão de prestigiar mais um projeto seu que dá voz à população”, disse.

Rodrigo Arroz é servidor público e tem 47 anos. Morador do bairro Paraíso, ele afirmou que a iniciativa de Jari merece aplausos. “É importante para o político conhecer de perto as necessidades e anseios da população que representa”, falou.

Encontro com o prefeito

Também na manhã desta segunda-feira, dia 03, o deputado estadual Jari foi recebido pelo prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa. A conversa visou o desenvolvimento de Pinheiral e todo Sul Fluminense. “Crescendo juntos, faremos uma região forte”, acredita Jari.

Também esteve em pauta a regularização do Parque Maíra. O prefeito se comprometeu a avaliar a situação para resolver o problema o mais rápido possível e Jari estará em contato permanente com ele para colaborar no que for possível.

Agenda do deputado ainda teve reunião com superintendente regional do INEA

Na parte da tarde, o deputado estadual Jari esteve na sede da Superintendência Regional do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), no Aterrado, em Volta Redonda. O encontro com o Washington Granato, responsável pelo órgão, tratou da poluição atmosférica e sonora causada pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) no município e sobre providências a serem tomadas quanto ao pátio de escória, instalado no bairro Brasilândia.

Em dezembro de 2021, ainda como vereador de Volta Redonda, Jari fez requerimento para que fosse enviado ofício ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) pedindo informações sobre as medidas de fiscalização adotadas por estes órgãos para minimizar a poluição causada pela empresa.