Jefferson Mamede participa de Intercâmbio Legislativo em Brasília, representando BM

Barra Mansa – O vereador Jefferson Mamede (PSC) foi um dos 17 vereadores fluminenses escolhidos para participarem da na primeira edição do Programa Intercâmbio Legislativo, que aconteceu entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Brasília. Ele representou Barra Mansa no evento, que foi promovido pela 2ª Vice-Presidência da Câmara, atualmente ocupada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante.

Ao todo, cem vereadores de todo o país estiveram presentes no programa, que tem como finalidade promover uma imersão de curta duração para agentes políticos brasileiros nas dependências da Câmara dos Deputados, além de promover uma interação institucional com os órgãos do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

De acordo com Mamede, o intercâmbio proporcionou aos agentes políticos acompanharem os trabalhos desenvolvidos no Congresso Nacional e a participação em oficinas e mesas redondas com temas de interesse de realidades locais, com foco em aprimorar suas atividades legislativas.

Na oportunidade, os vereadores fizeram visitas nos plenários da Câmara de Deputados e do Senado Federal e às comissões parlamentares, o que segundo ele proporcionou para todos o conhecimento sobre como acontecem e qual é a importância das discussões que produzem as propostas que sobem para o plenário e que vão pleitear os interesses da população brasileira.

“A gente pôde ver como é importante o trabalho das comissões também dentro os municípios e, através do modelo que encontramos, o que poderemos implementar de mudanças e aprimoramento no que já temos em nossa cidade. Foi proveitoso pelo conhecimento adquirido, mas também pela honra de ser um dos 100 representantes, pois nosso país possui 58. 208 vereadores”, destacou Mamede, ao ressaltar que aproveitou a agenda para percorrer o gabinete de alguns deputados federais para pleitear recursos para o desenvolvimento de projetos e ações de políticas públicas para Barra Mansa.