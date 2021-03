Matéria publicada em 11 de março de 2021, 18:49 horas

Barra Mansa – O vereador Jefferson Mamede teve aprovado pela Câmara Municipal de Barra Mansa, nesta quarta-feira (10), um requerimento de sua autoria que solicita uma audiência pública com objetivo de discutir, em parceria com o Saae ( Serviço Autônomo de Água e Esgoto), sobre a situação atual e projetos de melhoria do sistema de captação, tratamento e distribuição de água no município.

– Nós formamos, aqui na Câmara Municipal, o que chamamos de “Bancada da Água”. Parece diferenciado, mas é o que realmente significa. Temos quatro vereadores que têm interesse comum nesta política pública como prioridade, para esse exercício, e iniciamos uma discussão acerca do abastecimento de água na nossa cidade porque sabemos que hoje nós temos resultado de um planejamento de décadas atrás. Mas, sabemos também que se não implementarmos novas ações, novas medidas, novos projetos, nós iremos sofrer porque o resultado não será mais adequado para atender a população que cresce ano após ano – explicou Mamede, que se referiu aos vereadores Luis Demesron Sérgio, o Deco, Paulo Sandro e Luiz Antônio Furlani, presidente da Câmara.

De acordo com Mamede, essa “Bancada da Água” já está em conversa com o diretor Executivo do Saae, Adilson Resende, e com a equipe de projetos, e uma reunião já foi marcada para que a autarquia apresente os projetos que já existem elaborados para propiciar a melhoria no sistema de abastecimento de toda cidade. Já a audiência pública, conforme adianta o vereador, será realizada no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, às 15 horas, sem a presença de público

– A audiência não terá público, somente a presença dos vereadores e autoridades relacionadas ao tema, no entanto, terá duração de um hora e um link será disponibilizado para quem quiser acompanhar. O tema será Sistema de Abastecimento e, na oportunidade, vamos buscar informações sobre quais projetos existem, quais podem ser priorizados agora, quais são as forma de serem executados e quais serão os resultados, na ponta, para que a população não seja prejudicada com a falta d água – disse Mamede.