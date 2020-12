Jordão se reúne com Bolsonaro e fala de investimentos para Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 12:20 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão, participou do encontro de prefeitos eleitos no estado do Rio de Janeiro, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Na reunião, Jordão falou sobre importância de parcerias e investimentos para a cidade.

– Vamos seguir avançando no desenvolvimento de Angra dos Reis, com importante apoio do Governo Federal – destacou Fernando Jordão, após o encontro.

Ainda em Brasília, Jordão participou de reuniões com o senador Flávio Bolsonaro, com a deputada Soraya Santos, 1ª secretária da Câmara dos Deputados, e o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sérgio Luiz Costa.

Nestes eventos, o prefeito apresentou projetos para a curso de formação marítima, avanços para a área da educação, além de melhorias para o clube GDV, o porto de Angra e a construção naval no Estaleiro Brasfels. O senador Flávio Bolsonaro e a deputada Soraya Santos se comprometeram a acompanhar o andamento das demandas do município.

Quem também declarou empenho para o desenvolvimento com Angra foi o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia.

– Executivos municipal, estadual e federal estão unidos e somando forças para a gente desenvolver economicamente as cidades do Rio de Janeiro e em Angra não será diferente. Temos a missão de avançar, observando a vocação de cada local – destacou Sérgio Luiz Costa.