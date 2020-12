Jorge Henrique toma posse no cargo de prefeito de Mendes nesta sexta, dia 1º

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 16:40 horas

Vice-prefeito e vereadores também serão empossados

Mendes– O prefeito eleito, Jorge Henrique (Solidariedade), o vice-prefeito Jiló (PSL) e os nove vereadores eleitos para o mandato 2021/2024 tomam posse nesta sexta-feira, dia 1°, às 17h, no plenário da Câmara Municipal. Após a posse, os vereadores se reúnem para eleger a Mesa Diretora do Legislativo.

Em seguida, às 19h, no auditório da Prefeitura Municipal, o prefeito dará posse aos secretários municipais. Por conta da pandemia de Covid-19, o acesso às duas cerimônias será restrito a familiares dos empossados e autoridades do município.

Uma das prioridades do prefeito após a posse será o combate à pandemia da covid-19. Ele também quer recuperar a prestação dos serviços oferecidos à população pela prefeitura, como o abastecimento de água.

Jorge Henrique foi eleito com 30,76% dos votos válidos na eleição de 15 de novembro. Foram 3.464 votos no total. Ele tem 47 anos e é casado. O vice Jiló tem 56 anos. Os dois fizeram parte da coligação Mendes No Caminho da Mudança, formada pelos partidos Solidariedade, PSL e PSD.