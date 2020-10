José Osmar faz campanha com transmissão ao vivo em rede social

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 17:20 horas

Rio Claro – O candidato a reeleição pela prefeitura de Rio Claro, Professor José Osmar (PSC), realizou nessa quinta (15) mais uma live como parte de seu cronograma de campanha. O evento online aconteceu em seu comitê central, em Rio Claro, e reuniu alguns vereadores de sua coligação.

A live, que foi a quarta edição desde o começo de seus trabalhos de campanha, focou no debate sobre as importantes obras realizadas em seu mandato, como a reforma da Centro Municipal de Ensino São José, localizada em Rio Claro, o asfaltamento da estrada da Vila Schubinho, em Passa Três e da reforma da Ponte da Estação, em Lídice. Todas aguardadas há muitos anos.

Para José Osmar, é de grande satisfação poder entregar essas realizações mesmo em tempos de grandes dificuldades financeiras do município. “Conseguir tirar esses sonhos do papel, mesmo em momentos tão difíceis para o país num geral, é de grande satisfação. Queremos fazer ainda mais e com comprometimento e trabalho duro acreditamos que é possível” relatou.

As lives de José Osmar devem acontecer pelo menos uma vez na semana até o dia da eleição, que acontece no dia 15 de novembro, e trarão todos as pautas de interesse dos eleitores de seu município.