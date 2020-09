José Osmar oficializa pré-candidatura à reeleição em Rio Claro

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 16:47 horas

Rio Claro – A convenção do PSC de Rio Claro confirmou na última sexta (11) a pré-candidatura de José Osmar à reeleição como prefeito. O atual prefeito continua ao lado de Babton Biondi, seu vice. A convenção foi realizada na Câmara Municipal do cidade.

José Osmar considera que foi possível fazer uma boa gestão, mesmo levando em consideração todas as adversidades dos últimos anos. “Realizamos diversas obras que eram há muito tempo aguardadas pelos moradores e agora vamos continuar investindo nesses sonhos. Já temos muitas propostas novas de crescimento, então é hora de fazer a programação e continuar trabalhando” relatou.

Babton também confirma seu compromisso na manutenção dos atuais projetos: “trabalhamos bastante mesmo tendo em vista a situação do país. Em 2018 conseguimos colocar as contas em dia e agora, em um eventual próximo mandato, continuaremos trabalhando com honestidade para alcançar níveis ainda melhores”.

O pré-candidato, que se destacou em seu município na passagem pelos cargos de diretor escolar e Secretário de Educação, assegura que essa pasta continuará sendo prioridade em um possível segundo mandato: “continuaremos nossos investimentos nessa área que é a base de tudo. Uma das nossas metas agora é o ensino integral. Com as reformas que já entregamos, acredito que já é possível começar a implementar uma carga horária maior” finalizou.