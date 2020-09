Juiz afirma que partidos precisam requerer propaganda eleitoral na TV em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 19:09 horas

Prazo para que pedido seja feito é até 26 de setembro, segundo a informação da Justiça Eleitoral

Volta Redonda – O juiz Marcelo Costa Pereira, da 90ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, respondeu ao requerimento em que o jornalista Jorge Alexandre Lucas pede que a cidade tenha horário eleitoral gratuito na campanha deste ano. O juiz afirmou que “não há o que decidir” quanto ao requerimento do jornalista, porque, embora ele reconheça que existem os dois pré-requisitos para a exibição de propaganda eleitoral gratuita na TV em Volta Redonda, cabe aos partidos políticos requererem que isso ocorra.

Jorge Alexandre, que é filiado ao PC do B, informou que a direção do partido vai se articular com outras legendas, com o objetivo de apresentar esse pedido à Justiça.

De acordo com o juiz, o prazo para esse requerimento é o dia 26 de setembro, como ele afirma em sua manifestação, quando reconhece que a cidade cumpre os pré-requisitos:

“A Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata sobre o tema dispõe no art. 54 o seguinte: ‘Art. 54. Nas eleições municipais, nos municípios em que não haja emissora de rádio e de televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão (Lei nº 9.504/1997, art. 48).'”

“Este artigo da Resolução regulamenta a situação de municípios como Volta Redonda, que está apto ao segundo turno, mas não tem emissora de televisão em seu território.”

“O TSE neste caso entende que é preciso dois elementos: ser um município apto ao segundo turno e viabilidade técnica de alguma emissora de televisão. Os dois requisitos são cumulativos (Ac.-TSE, de 2.10.2012, na Rp nº 85298: a propaganda eleitoral gratuita em televisão, prevista neste artigo, pressupõe não só a viabilidade técnica da transmissão como também que os municípios tenham mais de 200 mil eleitores).”

“O §1º do art. 54 impõe um prazo aos órgãos municipais de direção dos partidos políticos participantes do pleito para que requeiram ao TRE-RJ, caso tenham interesse na transmissão da propaganda em rede das emissoras que o atingem. Ou seja, a competência para essa decisão é do TRE-RJ e os partidos políticos participantes têm a legitimidade para requerer. O prazo, com advento da pandemia, foi prorrogado até o dia 26 de setembro de 2020”, afirma o juiz.

Veja a íntegra da decisão: SEI_2020.0.000039518_6