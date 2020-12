Juiz determina apreensão judicial de R$ 100 mil da prefeitura e de Samuca

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 21:32 horas

Volta Redonda – O juiz da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Custódio Pontual, determinou a apreensão judicial de R$ 100 mil da prefeitura por causa do descumprimento do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) do funcionalismo.

O juiz mandou fazer o arresto, também de R$ 100 mil, nas contas do prefeito Samuca Silva. A prefeitura não divulgou nota sobre o assunto.

Entenda o caso

No último dia 10 de dezembro, o juiz mandou a prefeitura implementar o PCCS no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 contra o prefeito. A decisão mandava ainda extrair peças do processo e enviar ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência.

Foram bloqueados quase R$ 5 milhões da prefeitura. De acordo com a decisão, esse valor seria liberado somente após o cumprimento do PCCS, o que não foi feito.

Em nota divulgada na época, a Prefeitura de Volta Redonda informou que “recebeu com surpresa a nova decisão judicial de um dos processos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de 1996″.

Na mesma nota, informou que “o processo de implantação do PCCS passou por seis gestões administrativas da prefeitura sem que se enquadrasse os servidores”.