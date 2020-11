Juiz manda retirar do ar perfil do Facebook que atacava Neto

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 12:47 horas

Também foram pedidas ao Facebook informações sobre o dono do perfil na rede social

Volta Redonda – O juiz da 131ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, Marcelo Dias, determinou que seja retirado do ar uma página do Facebook que está divulgando propaganda eleitoral irregular. O juiz determinou ainda multa diária de R$ 1 mil, que pode chegar a R$ 20 mil, caso a decisão não seja cumprida em 48 horas.

A Justiça pede também que o Facebook forneça os dados cadastrais de “Maurício Gonçalves”, dono do perfil que veicula vídeos e postagens, afirmando que o candidato à prefeitura Antônio Francisco Neto estaria inelegível.

– Um simples cotejo das publicações veiculadas pelo perfil “MAURICIO GONÇALVES” na rede social FACEBOOK não deixa dúvidas de que vem sendo reiteradamente divulgada a informação de que o voto direcionado ao ora REPRESENTANTE seria inválido. Como é sabido, o Princípio da Normalidade e Legitimidade das Eleições, inscrito no artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição da República Federativa do Brasil, do qual se depreende o subprincípio da Igualdade dos Candidatos permite que a Lei estabeleça restrições ao livre exercício da liberdade de expressão, a fim de se resguardar o equilíbrio dos competidores – diz um trecho da sentença.

O juiz ressalta que Neto está em igualdade de disputa com os outros candidatos até que o processo transite em julgado. Ou seja: não tenha mais recurso.

– Portanto, qualquer propaganda que viole a igualdade de condições entre os candidatos é per si, irregular e passível de reprimenda. Nesta toada, a propaganda de caráter nitidamente eleitoral que pretende afetar de maneira negativa a eventual candidato, claramente rompe o equilíbrio entre os competidores. Ademais, as montagens e vídeos veiculados no perfil “MAURICIO GONÇALVES” não ostentam a aparência de uma simples manifestação política realizada por um cidadão isolado. A qualidade técnica dos vídeos sugere que há um maior investimento técnico e, portanto, de recursos – diz o juiz.

Veja a íntegra da decisão:

