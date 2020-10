Juíza defere pedido de registro de candidatura do prefeito Ednardo Barbosa e da vice, Sediene Maia

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 18:43 horas

Pinheiral- O pedido de registro da candidatura do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) e da vice, a professora Sediene Maia (DEM), foi deferido pela juíza eleitoral da 30ª zona eleitoral, Anna Luíza Campos Lopes Soares Valle.

A sentença foi aplicada esta semana, na última terça-feira, dia 06. Ednardo e Sediene tentam a reeleição pela base “Continuar a Avançar” que reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB. De forma cautelosa o prefeito tem conduzido a campanha respeitando todas as recomendações para evitar a propagação do contágio da Covid-19.

– Estamos otimistas. Vamos continuar a nossa campanha de forma cautelosa respeitando todas as medidas de cuidado contra a Covid-19. No dia 15 de novembro, é 20 para continuar avançando – frisou Ednardo Barbosa.

No dia 29 de setembro, Ednardo realizou a primeira reunião de campanha com os 49 candidatos a vereador de sua base. O evento, realizado em um salão de festas no Centro, seguiu todas as medidas de segurança contra a doença. Na ocasião Ednardo Barbosa falou aos candidatos sobre os projetos já realizados na cidade ao longo desses quase quatro anos da sua gestão, que contemplou os bairros do município, sobre os que ainda estão em andamento e sobre os projetos futuros que, seguindo a mesma linha dessa gestão, também contemplarão todos os bairros da cidade.

No dia, 03 de outubro, Ednardo passou a manhã no comitê, no bairro São Jorge e, ele mesmo entregou o material inicial de campanha dos candidatos a vereador da sua coligação. O prefeito, sempre acompanhado de sua vice, a professora Sediene Maia, também começou a fazer visitas a algumas famílias. Sempre muito bem recebido, na oportunidade, o prefeito esclarece dúvidas da população e fala sobre as realizações e também suas propostas para os próximos quatro anos do município.

Neste sábado, dia 10, será realizado o primeiro “Adesivaço Drive-in” da coligação ‘Continuar a Avançar’ seguida de carreata. O adesivaço será realizado na Rua Domingos Mariano (próximo ao Capitólio Futebol Clube), sentido às praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro entre às 9h e 12h. E, a partir das 13 horas, os carros iniciarão uma carreata que irá percorrer os bairros da cidade.