Julgamento no TSE pode levar Jari à Alerj

Deputado estadual Rubens Bomtempo tenta assumir prefeitura de Petrópolis, o que abriria vaga para vereador de Volta Redonda

Volta Redonda e Petrópolis – O processo que vai definir se o deputado estadual Rubens Bomtempo (PSB) assume a prefeitura de Petrópolis entrou na pauta do Tribunal Superior Eleitoral e será julgado entre os dias 18 e 24 de junho. Caso a decisão seja favorável a Bomtempo, ele deixa a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) para assumir a prefeitura e abre a vaga de deputado estadual para o vereador de Volta Redonda. Caso contrário, haverá nova eleição para prefeito na cidade serrana, que atualmente é dirigida por Hingo Hammes (DEM), na qualidade de prefeito interino.

Jari é segundo suplente do PSB, mas o primeiro, Renan Ferreirinha, é atualmente secretário municipal de Educação na capital do Estado do Rio. Caso Bomtempo tenha sucesso e Jari assuma, o primeiro suplente do PSB na Câmara Municipal, Raone Ferreira, vai assumir a cadeira de vereador de Volta Redonda.

O vereador afirmou que, caso Bomtempo tenha sentença favorável, vai se reunir com sua base para decidir sobre uma possível licença do cargo para assumir na Alerj, como permite a Lei Orgânica do Município:

– Não tomo decisões sozinho. Trabalho com meu grupo e sempre ouço as pessoas – disse.

Por esse mesmo motivo, Jari ainda não decidiu se tentará uma cadeira na Alerj nas eleições de 2022. Ele pretende consultar seu grupo político sobre o assunto.

Entenda o caso

De acordo com reportagem de Wellington Daniel para o “Diário de Petrópolis”, Bomtempo foi o candidato mais votado nas Eleições Municipais de 2020, com 55,18% dos votos, quando disputou o segundo turno com o ex-prefeito Bernardo Rossi. Porém, o deputado concorreu sub judice, após ter o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) devido a uma condenação por improbidade administrativa na Justiça comum.

Bomtempo entrou com recurso especial no TSE, alegando problemas na decisão que o condenou. O relator é o ministro Sérgio Silveira Banhos.

Caso a decisão do TSE seja favorável a Bomtempo, o ex-prefeito retornará ao comando do Poder Executivo da cidade. Se ocorrer uma decisão contrária, novas eleições para prefeito serão convocadas. A exemplo do que ocorre com Itatiaia, caberá ao TRE-RJ marcar a data do pleito. A assessoria de Rubens Bomtempo disse ao Diário de Petrópolis que ele confia em uma decisão favorável da Justiça.