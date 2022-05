Júlio Lopes propõe aplicativo que compare preços de combustíveis em tempo real

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 17:40 horas

Deputado afirma que software pode ser útil ao consumidor em momento de inflação em alta

Sul Fluminense – O deputado federal Júlio Lopes (Progressista), encaminhou na última semana ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, uma Indicação Legislativa em que pede a criação de um aplicativo que compara, em tempo real, os preços dos combustíveis. No sul fluminense, por exemplo, o preço do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 8 em alguns postos, mas pode ser encontrado pelo consumidor por até R$ 7,85. A variação é ainda maior quando observados os preços no supermercados, que podem chegar a 82%, segundo recente pesquisa do Procon de Barra Mansa.

Lopes afirma que, com a inflação em alta e o impacto nos preços de produtos básicos, os consumidores têm necessitado andar mais para buscar menores preços para o mesmo produto.

Chamado de “Waze Preço Brasil”, o aplicativo pretende ajudar no combate de preços abusivos e contribuir na melhora da qualidade de vida dos cidadãos. No sul fluminense, por exemplo, o preço do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 8 em alguns postos, mas pode ser encontrado pelo consumidor por até R$ 7,85.

—Decidimos unir tecnologia e inovação para criarmos um aplicativo que dará maior transparência nas práticas do mercado nacional. O usuário poderá fazer uma busca por geolocalização e escolher o estabelecimento que estiver oferecendo o produto mais em conta — defendeu o deputado.

De acordo com o deputado federal, o aplicativo que também será utilizado para farmácias, deve oferecer recompensas, como já ocorre com o programa Nota Legal, seja por meio de cashback ou de sorteio de prêmios como forma de estimular a participação.

“A ideia é que o sistema do governo seja utilizado para cruzamento dos dados do Confaz e da Receita Federal, para que a nota fiscal possa ser utilizada para fins de transparência dos valores dos produtos e também oferecer benefícios para o consumidor brasileiro”, finalizou Júlio Lopes.