Juninho do Pneu é novo secretário estadual de Transportes do RJ

Rio – O governador Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira (11), Rogerio Teixeira Junior, o Juninho do Pneu, para a Secretaria de Transportes no lugar de Delmo Pinho. A troca de secretários foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

– A mobilidade urbana é um tema estratégico do desenvolvimento do estado. Desde o ano passado, estamos em tratativas com as empresas de transportes para viabilizar de que forma a administração estadual pode colaborar em virtude da pandemia. Agradeço ao Delmo Pinho pelo trabalho neste período e dou boas-vindas ao Juninho do Pneu – falou Castro.

Perfil do secretário

Conhecido como Juninho do Pneu, Rogerio Teixeira é deputado federal. Eleito para o mandato 2019-2023, Juninho nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde atuou como vereador por dois períodos (2013 a 2016 e 2017 a 2020).