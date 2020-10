Justiça confirma em sentença suspensão de páginas por veicularem calúnias contra Rodrigo Furtado

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 15:25 horas

Volta Redonda – O juiz eleitoral Marcelo Dias da Silva manteve, em sentença, a decisão liminar em que tinha mandado que o Facebook suspendesse cinco perfis que haviam veiculado acusações não comprovadas e de caráter pessoal contra o vereador e candidato à reeleição Rodrigo Furtado (PSC). As páginas atingidas são: “Vila Brasília Em Foco” , “Márcia Dias Pereira Valim (Jade)”, “Dudu Magalhães” e “Rose Salazar”, além de “Maria Fernando Cândido Gomes”, que seria um perfil fake.

Na sentença, o juiz afirma que “é necessário distinguir a crítica a atuação do parlamentar, da campanha difamatória, cuja finalidade é, exclusivamente, gerar propaganda negativa, de modo a interferir no pleito eleitoral”.

O magistrado destaca ainda que “no ambiente eleitoral… …as paixões afloram e os contornos da liberdade de expressão ficam próximos aos delitos contra a honra”. Ele conclui que “os usuários em questão, em diversas postagens, extrapolaram os limites da crítica política e/ou comportamental”.

Veja a íntegra da sentença: Sentença

Quando o juiz emitiu a liminar, Furtado disse entender que a divulgação de acusações falsas contra ele seria uma espécie de vingança por ele ter dado início ao processo que culminou com a cassação do vereador “Paulinho do Raio-X”.

— Se por um lado consegui fazer história ao ser responsável pela primeira cassação de um vereador acusado de corrupção (Paulinho do Raio-X), por outro, senti na pele as consequências pelo trabalho e passei a ser vítima de ataques virtuais que atentaram contra minha reputação. Enquanto eu presidia a “CPI da Injeção”, o perfil falso do Facebook não poupou mentiras contra mim. A mais séria delas, que me levou à polícia para registra um Boletim de Ocorrência, foi quando a publicação insinuou que eu usava droga nas dependências da Câmara, para ser mais específico: dentro do meu gabinete entre uma sessão e outra — disse o parlamentar.