Justiça dá cinco dias para prefeitura se manifestar sobre pedidos do Cremerj referentes ao HSJB

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 21:05 horas

Volta Redonda – O juiz titular da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, Alexandre Custódio Pontual, determinou que seja enviado ofício à Prefeitura de Volta Redonda e à OS que administra o Hospital São João Batista, dando prazo de cinco dias para as duas partes se manifestem sobre os pedidos de informações e providências apresentados pelo Conselho Regional de Medicina (Cremerj) e pela Defensoria Pública do Estado do Rio.

O Cremerj pediu que a OS, que tem a sigla AFNE, tome uma série de medidas em relação ao hospital: “Que (AFNE) adote as medidas para REPOSIÇÃO dos estoques de medicamentos e insumos, READEQUE os espaços físicos da Unidade Hospitalar para que o fluxograma de atendimento seja compatibilizado com a atual situação de Pandemia, REESTRUTURE os leitos de UTI, inserindo neles os itens exigidos, ISOLANDO os que deverão se destinar aos casos COVID 19, REVEJA a Tabela de Médicos Plantonistas e Médicos Rotina, MANTENHA a regularidade dos pagamentos, incluindo parcelas vencidas, dos salários dos empregados, prestadores de serviço e fornecedores, devendo ainda APRESENTAR a relação dos contratos individuais com os profissionais e as respectivas modalidades dos vínculos, com as devidas justificativas quando se tratar de modo diverso da previsão contida na cláusula 3.21 do Contrato de Gestão Hospitalar”.

O juiz disse ainda, no despacho, que vai tomar decisão sobre os pedidos do Cremerj após o prazo, tenha ou não recebido as informações solicitadas, e determinou também que seja dada vista do caso ao Ministério Público do Estado do Rio, para que o órgão se manifeste, caso queira, sobre o assunto.