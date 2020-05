Justiça determina multa diária de R$ 10 mil a prefeito caso comércio fique aberto em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 08:05 horas

Barra Mansa – A juíza da 1ª Vara Cível de Barra Mansa Anna Carolinne Liscasallio da Costa estabeleceu uma multa diária de R$ 10 mil ao prefeito Rodrigo Drable, pelo descumprimento de sentença determinando a suspensão das atividades do comércio. A magistrada determinou ainda que o Ministério Público estadual (MPRJ) seja notificado para apurar “possível ato de improbidade administrativa”, assim como a Câmara Municipal, noticiando “possível infração político-administrativo”.

A decisão de multar o prefeito – e não o município – foi tomada um dia depois de o Tribunal de Justiça não aceitar recurso (agravo de instrumento) da prefeitura, contestando a decisão da magistrada. O órgão aceitou os argumentos do Ministério Público estadual (MPRJ) para suspender o acordo que permitiu a reabertura do comércio. Os promotores justificaram o pedido de suspensão pelo fato de o governo do estado ter publicado deliberação para assumir leitos destinados a pacientes do novo coronavírus criados e geridos pelos municípios.

A magistrada em sua decisão afirma que “diversamente do pretendido pelo Ministério Público, entendo que a aplicação de multa sobre o Município somente prejudicaria ainda mais o enfrentamento da pandemia [de Covid-19]. É certo que as medidas já adotadas e vindouras implicam em redução do comércio de bens e serviços, impactando as receitas tributárias. Mais do que nunca, a promoção da saúde – física e econômica – dos munícipes exige aplicação eficiente das receitas, não podendo o interesse público primário ser prejudicado por atos de picardia de seus gestores”, escreveu a juíza. O prefeito em pronunciamento em rede social disse que “não poderia matar o comércio”.